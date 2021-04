PlayStation anuncia que Among Us llegará a PS4 y PS5 a finales del 2021

A través de su blog oficial, PlayStation hizo un anuncio que sorprendió a los miles de fans de Among Us en todo el mundo. Resulta que el videojuego desarrollado por Innersloth llegará a las consolas PS4 y PS5 a finales del 2021.

“Aborda la nave espacial en compañía de 4 a 10 jugadores mediante el juego online y ponte a trabajar. Eso sí, no olvides que puede haber uno o más impostores a bordo dispuestos para sabotear tu trabajo y asestar un golpe mortal”, señalaron.

“Among Us originalmente se lanzó como un pequeño juego local solo para móvil, y estamos muy sorprendidos de lo lejos que ha llegado. ¡Ahora estamos aún más emocionados de decir que pronto llegará a PlayStation!”, añadió la compañía.

De acuerdo a la publicación, los jugadores de PlayStation que decidan jugar Among Us podrán disfrutar de todos los mapas creados por Innersloth, es decir, The Skeld, Mira HQ, Polus y The Airship, este último fue lanzado hace algunas semanas.

Por el momento, no hay muchos detalles sobre este nuevo lanzamiento. No hay fecha oficial, solo han detallado que el juego llegará a PS4 y PS5 a finales del presente año. Tampoco han mencionado si tendrá una versión física o solo será digital.

Vale resaltar que Among Us fue lanzado en 2018 y mantuvo un perfil bajo durante dos años. No fue sino hasta 2020 que se volvió un boom en todo el mundo, al punto de que obtuvo dos premios (mejor juego para celulares y mejor multijugador) en The Game Awards 2020.