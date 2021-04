Enlisted: ¿cómo descargar gratis el juego de moda en PS5 y PC?

Un nuevo título está conquistando a la comunidad gamer recientemente. Se trata de Enlisted, un shooter bélico basado en la Segunda Guerra Mundial que puedes descargar gratis para PS5, Xbox Series X y PC. ¿Cómo y por qué deberías probarlo? Te contamos todos los detalles.

¿Qué es Enlisted?

Se trata de un juego de disparos en primera persona basado en algunas de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial. El título se encuentra en estado beta desde el 2 de marzo para PS5, pero hace apenas unas semanas (8 de abril) se estrenó por fin para PC.

Su jugabilidad se centra en escuadras (de 4 a 9 compañeros de equipo) con distintas clases. Es posible utilizar armas de todo tipo desde rifles hasta lanzallamas y pilotar vehículos como tanques y aviones. Muchos definen su estilo como un híbrido entre Battlefield y Red Orchestra, aunque sin llegar a la complejidad de otras sagas como Arma.

Enlisted sigue el mismo modelo de negocio que muchos de los juegos más populares actualmente. Se trata de un título estrictamente online, pero que ofrece microtransacciones y hasta un pase de batalla.

Quizá una de las mejores características de Enlisted —además de ser gratuito— es que ofrece el famoso juego cruzado, también conocido como crossplay. Esto significa que los usuarios de consola y PC pueden emparejarse todos en una sola partida, sin importar la plataforma que utilicen, lo que genera una amplia base de jugadores.

Cómo descargar Enlisted

Puedes descargar gratis Enlisted para tu plataforma favorita. Solo copia y pega estos enlaces: PC:

https://enlisted.net/en/#!/

PS5:

store.playstation.com/es-es/product/EP4432-PPSA03051_00-5760264094567222

Xbox Series X|S:

www.microsoft.com/en-us/p/enlisted/9nhkl695m9f2?activetab=pivot:overviewtab

Versión para PS4

Por el momento, Gaijin Entertainment, desarrolladores de Enlisted, aseguran que están enfocados en las versiones para la presente generación. Aun así, no descartan un posible port para PS4 o Xbox One, aunque no es una meta prioritaria.

Requisitos mínimos para correrlo en PC

Si cuentas con una PC y deseas jugar Enlisted, debes comprobar que tu computadora cumpla con estos requisitos mínimos: