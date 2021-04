Star Wars Battlefront 3: se filtra primera imagen de su desarrollo

Star Wars Battlefront 3 podría ser el último gran proyecto que EA tiene en mente antes de que su contrato de exclusividad con la franquicia finalice el próximo año. Ahora, recientes filtraciones han revelado posibles detalles sobre sus modos de juego junto a una imagen de Coruscant.

El título ya fue abordado hace meses por el conocido Jeff Grubb, un insider de la industria con buena reputación y que ya ha acertado un buen número de veces con sus predicciones. Fue él mismo quien hace unos meses comentó que Star Wars Battlefront 3 sería anunciado muy pronto.

Ahora, el usuario This is the way en Reddit ha sumado más información sobre el título, aunque más enfocado en el contenido del modo multijugador y los personajes que llegarían a este. Además, compartió una imagen que delata la fase de desarrollo actual.

La captura compartida muestra un buen número de edificios sin renderizar, pero que denotan claramente que se trata del planeta Coruscant (la capital de la República Galáctica en Star Wars).

El planeta Coruscant en fase de desarrollo. Foto: Reddit

Según This is the way, Coruscant será una localidad recurrente en las piezas de marketing de Star Wars Battlefront 3, junto a la aprendiza de Anakin Skywalker: Ahsoka Tano.

Lo último podría bastar para deducir que EA quiere aprovechar el éxito de la serie The Mandalorian. Entre otros detalles, el usuario aseguró que Battlefront 3 contará con un modo cooperativo, además de los modos ya conocidos de los dos juegos anteriores.

Son muchos los otros videojuegos de Star Wars que llegarían en plazo mediano para esta generación. Entre ellos destacan el nuevo juego confirmado de Ubisoft, un probable Star Wars Jedi Fallen 2 y un remake de Star Wars Knight of the Old Republic.