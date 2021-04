Fortnite estaría preparando un evento con temática de Star Wars

A pesar de que Fortnite ya lleva varias semanas dentro de la temporada 6, el battle royale traería de regreso a la temática que se vivió en su anterior season. Una filtración detalla que Epic Games estaría preparando un evento con contenido de Star Wars.

Star Wars fue el tema central de la temporada 5 de Fortnite, lo cual permitió que miles de jugadores vistan skins de The Mandalorian junto a Baby Yoda. Sin embargo, el próximo evento que se realizaría en la isla del battle royale haría su aterrizaje con otros atuendos de la franquicia.

HYPEX, un conocido insider, señala que entre las novedades del evento se marca el retorno de las skins de Kylo Ren, Rey y Sith Trooper; además de varios objetos y armas láser inspiradas en la saga; no obstante, no detalla cómo se podrán conseguir.

Tampoco se menciona si los trajes tendrán un diseño distinto a cuando llegaron. Por otro lado, el filtrador comenta que este evento de Star Wars se realizará en Fortnite el próximo 4 de mayo del presente año.

Una fecha que está muy arraigada con lo que significa la saga de la Guerra de las galaxias, ya que ese día se celebra el May the Force be with you, un juego de palabras que toma como referencia el 4 de mayo.

Epic Games aún no se ha pronunciado respecto a esta filtración, por lo que estaremos atentos a lo que pueda decir la compañía sobre un supuesto evento evento dentro de su popular videojuego.