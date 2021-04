Creadores de Mortal Kombat harían juego de peleas con personajes de Marvel

NetheRealm Studios, la empresa que desarrolló los últimos videojuegos de Mortal Kombat, se encontraría trabajando en un nuevo título de peleas, pero que tendría como protagonistas a los personajes de Marvel Cómics.

Según detalla Bolavip, un portal especializado en videojuegos, esta entrega tendría un estilo muy similar a Mortal Kombat y sería lanzado en las principales consolas de nueva generación; es decir, PlayStation 5 y Xbox Series X.

El último videojuego de la ‘Casa de las ideas’ fue lanzado en 2017. Se trata de Marvel vs. Capcom: Infinite, un título para PS4, Xbox One y PC que permitió a los fans combatir con sus superhéroes y villanos favoritos.

De acuerdo a la publicación, Marvel quiere un videojuego parecido a Injustice: Gods Among Us, un título que fue desarrollado por NetheRealm Studios y que nos permite elegir a los personajes de DC Cómics.

Tan popular se volvió esta entrega, que tiene como protagonistas a Superman, Batman, Flash, la Mujer Maravilla, entre otros personajes de DC Cómics, que en 2017 se lanzó la secuela que fue igual de exitosa.

Los videojuegos de pelea más recordados de Marvel

Desde hace varios años, la ‘Casa de las ideas’ ha lanzado videojuegos de peleas que fueron bien recibidos por los gamers. Por ejemplo, Marvel Super Heroes vs. Street Fighter, un exitoso crossover que los reunió con Ryu, Ken, Chun-Li, entre otros peleadores callejeros.

También existen otros títulos muy recordados como Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes y Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes, juegos que estuvieron disponibles en varias plataformas.