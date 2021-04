La compra de Bethesda por parte de Microsoft en setiembre de 2020 tomó por sorpresa a la industria por las consecuencias que ello generaría en el mercado de consolas. Ahora, un importante título del estudio podría convertirse en exclusivo de Xbox y llegar este 2021. Nos referimos a Starfield, un ambicioso juego anunciado en 2018.

Starfield es uno más de los muchos videojuegos que aprovechan el avance computacional de la industria, específicamente en las posibilidades numéricas. Se trata de un proyecto de exploración de planetas que utilizará la conocida generación por procedimientos.

Dicha técnica es utilizada en muchos sandbox como Minecraft y No Man’s Sky (por citar solo dos ejemplos conocidos) y permite que se generen planetas y diversos elementos de manera aleatoria a través de un complejo algoritmo. Esto permitiría que Starfield tenga una escala importante en cuanto a contenido y mundo abierto.

Esta es una de las razones por las que Starfield es uno de los videojuegos más esperados para esta generación, pero ahora, un nuevo reporte señala que el título podría llegar únicamente para Xbox y no para consolas de PlayStation.

Así lo ha revelado el conocido insider de Xbox Rand al’Thor, quien se refirió al proyecto en su podcast Pure Xbox. En un reciente episodio, el comentarista dijo: “Se me ha señalado, por personas muy confiabls, que Starfield es 100% un exclusivo de Xbox”.

“Yo he apostado por ello, y yo no apuesto salvo que sé que estoy dispuesto a apostar. Entonces, estoy muy, muy seguro de que Starfield solo saldrá en Xbox cuando lo haga, y se me ha dicho que Microsoft está esforzándose lo más posible para que el juego salga esta Navidad. Realmente quieren que Starfield salga para tales fechas”, agregó el insider.

Dado que Bethesda cuenta con muchas IPS de considerable peso en la industria, no resultaría muy sorpresivo que Microsoft aproveche su adquisición para mermar el catálogo de su competencia.