Usuarios reportan problemas para conectarse a PlayStation Network

¿Estás teniendo problemas con la PlayStation Network? Tranquilo, no eres el único que lo está experimentando, miles de usuarios vienen reportando que no pueden acceder al servicio.

La página web de DownDetector evidenció el problema. Muchos usuarios no pueden conectarse a sus cuentas ni jugar online desde sus PS5, PS4, PS3 e incluso PlayStation Vita.

Según los problemas reportados en la mencionada web, el 71% de los usuarios señaló que no puede iniciar sesión, 25% no puede jugar en línea y otro 2% no puede ingresar a la PlayStation Store.

Reporte de fallas en DownDetector. Foto: captura LR

En la página oficial de PlayStation Network Status también ha sido registrado el problema. “Podrías encontrar dificultades a la hora de ejecutar juegos, aplicaciones o características de red”, señala.

Página web de PlayStation Network. Foto: Sony

Por su parte, los usuarios también han publicado en las redes sociales sobre los problemas que presentan al intentar acceder a PlayStation Network Status. “Se cayó PlayStation Network”, “se cayeron los servidores”, “no puedo jugar ni entrar a mi cuenta de PlayStation”, son algunos tuits.

Tuits de problemas en PlayStation Network. Foto: captura Twitter

Fortnite avisa a sus usuarios de los problemas en PlayStation

A través de su cuenta oficial en Twitter, Fortnite publicó lo siguiente: “los jugadores pueden experimentar problemas al iniciar sesión a través de PlayStation Network. Publicaremos una actualización cuando esto se resuelva”.