Super Mario Party se actualiza gratis con nuevo modo multijugador online

Después de dos años sin obtener novedades, Super Mario Party acaba de recibir una actualización gratuita para Nintendo Switch que introduce más opciones de juego en línea. Ahora, los fanáticos podrán disfrutar de partidas con amigos gracias al nuevo modo multijugador online.

En ese sentido, se pueden iniciar sesiones con hasta cuatro participantes en dos tipos diferentes de salas: Friend Match, que es solo para amigos, y Private Game, que te permite jugar con cualquier persona que tenga la contraseña.

Asimismo, al jugar a través de internet, los usuarios tienen acceso a los 20 personajes de Super Mario Party, así como a todos los mapas del juego, independientemente de cuál sea su progreso actual para desbloquearlos en el juego normal.

Además, 70 de los 80 minijuegos disponibles en la biblioteca de Super Mario Party ahora se pueden jugar de manera online. Antes de la actualización, esta funcionalidad estaba limitada a solo 10 títulos.

Para acceder a las nuevas funciones en línea, será necesario contar con una suscripción al servicio premium de Nintendo Switch Online. A continuación, conoce los modos de juegos que son compatibles con el multijugador online:

Mario Party: es un juego de mesa en el que todos compiten a través de una serie de tableros lanzando dados. Participa en minijuegos para ganar monedas y cambiarlas por objetos o estrellas. Termina la partida con el mayor número de estrellas para ser coronado como ganador. Partner Party: dos equipos de dos jugadores se enfrentan entre sí para conseguir el mayor número de estrellas. Cada persona puede moverse libremente por el tablero en busca de ellas. Minijuegos: 70 de los 80 minijuegos incluidos se pueden jugar en el modo multijugador en línea.

Por otro lado, Nintendo resaltó a través de su página de soporte que los diez minijuegos que no son compatibles con el modo en línea son Strike It Rich, Time to Shine, Take a Stab, All-Star Swingers, Rhythm and Bruise, Pep Rally, Wiped Out, Fiddler on the Hoof, Clearing the Table y Baton and On.

Asimismo, detalló que los modos Sound Stage, Toad’s Rec Room, Challenge Road y River Survival tampoco son compatibles con el juego en línea.