Fortnite Crew dará en mayo acceso permanente al modo Save the World

Fortnite dio a conocer la lista de beneficios que recibirán en mayo los miembros de Fortnite Crew, su servicio de suscripción mensual. Además de ofrecer las habituales bonificaciones, el nuevo paquete dará acceso completo y permanente al modo Save the World (Salva el mundo).

Esta versión del juego es una campaña cooperativa de acción y construcción donde los jugadores deben enfrentarse a hordas de monstruos mientras exploran el mundo y trabajan contra la amenaza que representa una tormenta invasora.

Modo de campaña cooperativo Salva el mundo. Foto: Epic Games

A diferencia del battle royale, Save the World no es una modalidad gratuita, sino que está a la venta en Epic Games Store por un precio de S/ 51,92. No obstante, ahora las personas que tengan una membresía activa en Fortnite Crew podrán desbloquear automáticamente este modo.

Adicionalmente, los beneficios incluyen a Deimos, un “robaalmas esquelético” con máscara de calavera que es un héroe de clase ninja en Salva el mundo. Este atuendo viene con un tesoro de cosméticos del Neo Underworld Set.

El atuendo Deimos de Salva el mundo. Foto: Epic Games

El paquete de mayo estará disponible a partir del viernes 30 de abril. Para poder empezar a jugar, será necesario descargar una serie datos adicionales en cualquiera de las plataformas compatibles con Save the World (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One y PC Windows).

Por otro lado, a través de una publicación en su página web, Epic Games precisó que los jugadores no perderán el acceso a Save the World aunque después anulen su suscripción de Fortnite Crew. Además, podrán conservar al héroe Deimos.