Crean consola con forma de mando de PS5 que corre juegos de GameBoy y Arcade

Aunque PS5, Xbox Series X y Nintendo Switch sean las consolas del momento, muchas personas prefieren disfrutar de los videojuegos retro, es decir, de aquellos que fueron lanzados hace varias décadas en Atari, NES, SNES, GameBoy, etc.

Si tu eres un fanático de los juegos clásicos, te interesará saber que acaban de crear una simpática consola portátil que tiene la forma del mando DualSense (el control de PlayStation 5), la diferencia es que posee una pantalla integrada.

Según detalla Xataka, un portal especializado en tecnología, esta miniconsola permite correr juegos clásicos de GameBoy y GameBoy Advance, Nintendo Entertainment System (NES), MAME y NEO-GEO.

En lo que respecta a sus especificaciones técnicas, la consola portátil tiene una pantalla de 2.8 pulgadas, una batería recargable de 800 mAh, un puerto USB Tipo C, un altavoz, dos sticks analógicos, dos gatillos, la cruceta y los botones de acción.

De igual manera, esta consola que parece un mando de PlayStation 5 viene un con una ranura para colocar una tarjeta MicroSD y un puerto que te permite conectarlo a un televisor para que puedas jugar en pantalla grande.

El canal de YouTube Retro Dodo, famoso por su contenido sobre videojuegos clásicos, mostró cómo funciona el sistema operativo y los juegos instalados en esta consola portátil que tiene un precio de 19 dólares.

Como podrás apreciar en las imágenes, varios juegos retro como Megaman II, Metal Slug X, The Legend of Zelda, Sonic the Hedgehog, entre otros, funcionan correctamente en la miniconsola.