Stranger Things y Seven Deadly Sins tendrán crossover en juego para Android

Si eres fanático de Stranger Things y Seven Deadly Sins (Nanatzu no Taizai), te emocionarás al saber que ambas franquicias cruzarán caminos en un crossover, y que estará disponible en dispositivos Android y iPhone.

Según detalla Masgamers, un portal especializado en videojuegos, la colaboración iniciará el 27 de abril, y para disfrutarla, tendrás que descargar “Nanatzu no Taizai: Grand Cross”, un RPG desarrollado por Netmarble.

Este videojuego se encuentra disponible de forma gratuita en Play Store y App Store. De acuerdo a la publicación, fue uno de los títulos más descargados en 2019 en varios países asiáticos como Japón y Corea del Sur.

Como podrás apreciar en el tráiler, que tiene más de 133.000 reproducciones en YouTube, los personajes principales de Stranger Things han sido dibujados al estilo de Seven Deadly Sins, un manga creado por Nakaba Suzuki.

¿De qué tratará el crossover?

El Mind Flayer (Desuellamentes) llega a Britannia, el escenario principal donde se desarrollan los eventos de Nanatsu no Taizai. Eleven, Will, Jim Hooper, entre otros personajes de Stranger Things, deberán hacerles frente.

No es la primera vez que “Nanatzu no Taizai: Grand Cross” hace un crossover de estas características. En 2020, los personajes del anime Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) también aparecieron en el videojuego.

En las redes sociales, los desarrolladores compartieron una imagen que muestra cómo lucirán los protagonistas de Stranger Things en este videojuego para dispositivos móviles. Aquí te dejamos la imagen.