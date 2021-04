Documental incluido en el videojuego Medal of Honor ganó un Oscar

Respawn Entertainment fue parte de la edición 2021 de los Premios Oscar que se celebró el domingo 25 de abril. El estudio de videojuegos conocido por crear títulos como Titanfall, Apex Legends, entre otros, se convirtió en la primer casa desarrolladora en recibir una estatuilla de la Academia de Artes y las Ciencias Cinematográficas.

Este momento histórico se vivió gracias a Colette, documental incluido en el juego de realidad virtual Medal of Honor: Above and Beyond. La obra coproducida entre Oculus y Electronic Arts fue nominada a la categoría mejor documental corto, en la que compitieron con otras producciones como Hunger Ward, A Love Song For Latasha, Do Not Split y A Concerto Is a Conversation.

Este cortometraje nos presenta a Colette Marin-Catherine, quien perteneció a la Resistencia Francesa y sobrevivió al Holocausto. Ella volverá al campo de concentración Mittlebau-Dora, ubicado en Nordhausen, Alemania.

Los derechos de Colette fueron adquiridos por The Guardian y ya se puede ver a través de sus propios canales oficiales en distintas plataformas. El video también se puede ver en YouTube. Este corto también está disponible a través de Oculus TV.

Respawn Entertainment utilizó su cuenta en redes sociales para celebrar su el haber ganado un premio Oscar y agradecer a toda la comunidad por el apoyo brindado. Al mismo tiempo, Mike Doran, productor de Oculos Studios, también publicó un comunicado donde resalta la importancia de Colette y su reconocimiento.

“Nos gustaría agradecer a Anthony Giacchino por su brillante dirección, a Peter Hirschmann por su incansable liderazgo y a todos los equipos de Respawn Entertainment y Electronic Arts por su asociación con este proyecto histórico, se lee en el comunicado de Ocuulus. Aquí te dejamos el cortometraje de Colette.