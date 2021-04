Call of Duty: Warzone añade canciones de los 80 en el nuevo pase de batalla

Call of Duty: Warzone estrenó esta semana su tercera temporada con un impactante acontecimiento: tras el lanzamiento de una bomba nuclear que eliminó a los zombies, los jugadores ahora han sido trasladados hasta el año 1984, a un nuevo mapa llamado Verdansk ’84.

Para ambientar por completo el battle royale en dicha época, el pase de batalla incluye una lista de canciones icónicas de la década de los 80 para desbloquear gratis en tres niveles diferentes. Las podrás reproducir en tu vehículo mientras conduces por el área.

Call of Duty: Warzone ha incluido en total diez pistas musicales, cuatro de las cuales son piezas originales de Black Ops 3. Para acceder a cada una de ellas, los jugadores solo necesitarán subir de nivel en el pase de batalla de la tercera temporada.

Dead or Alive - You Spin Me Round (Like a Record)

Siouxsie and the Banshees - Cities in Dust