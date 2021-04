Pokémon GO: líderes del Team GO Rocket regresan con regalos para los fans

Pokémon GO se quedó por varios días sin uno de sus modos de juego más populares. Este error ocasionó que los entrenadores del juego de realidad aumentada no puedan capturar pokémon oscuros, ya que los reclutas y líderes del Team GO Rocket habían sido retirados de la app de Niantic por un bug.

¿Qué sucedió? Según reportes de los propios gamers, al momento de girar el fotodisco de una poképarada tomada por algún recluta o líder del Team GO Rocket, se congelaba el juego sin motivo alguno.

En su momento, los creadores de Pokémon GO se pronunciaron a través de la cuenta de Twitter Niantic Support y confirmaron que debido a este bug, los secuaces de Giovanni iban a ser retirados del videojuego.

Luego de varios días de investigación, el equipo de Niantic parece haber encontrado la solución a este fallo y acaba de confirmar que los fans podrán enfrentarse de nuevo a los miembros de esta peligrosa organización para capturar a los pokémon oscuros.

Además, como compensación por las molestias ocasionadas, el estudio anunció que todos los fans podrán reclamar la caja de regalo que aparecerá en la tienda del videojuego. En su interior encontrarás 30 pokébolass y un Super Radar Rocket para enfrentarte a algún líder del Team GO Rocket.

Asimismo, Niantic también anunció el regreso de Giovanni con Zapdos oscuro al videojuego. La casa desarrolladora señala que los fans podrán enfrentarlo desde 1 junio hasta el 17 del mismo mes.

Es importante mencionar que esta caja de regalo del Team GO Rocket se podrá reclamar hasta el próximo 28 de abril desde la tienda de Pokémon GO, por lo que tienes pocos días para obtener la tuya y así capturar poderosos pokémon oscuros.