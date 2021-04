My Hero Academia anuncia su nuevo juego gratuito para iPhone y Android

Ante la espera por el estreno de la quinta temporada de My Hero Academia, el popular anime de superhéroes acaba de anunciar su nuevo videojuego free to play, el cual llegará a Latinoamérica y se podrá disfrutar en teléfonos iPhone y Android.

My Hero Academia: The Strongest, el nuevo juego gratuito de este anime que fue desarrollado por Fumination y Sony Pictures Television Games, se estrenó en 2020 en Japón, pero mediante un tráiler publicado en YouTube confirmaron su arribo a otros países.

Ambas compañías afirmaron que My Hero Academia: The Strongest podrá ser jugado por gamers que viven en Estado Unidos, Irlanda, Reino Unido, Nueva Zelanda, países Escandinavos, Australia y Latinoamérica.

Este free to play es un RPG de mundo abierto en el que se podrá jugar en el papel de los personajes principales de Boku no Hero; es decir, podrás controlar a Bakugo, Uraraka, Midoriya, Stain, Shoto, All Might; entre otros héroes. Todos ellos serán capaces de usar sus habilidades más poderosas para derrotar a sus enemigos.

El juego para celulares ofrece un modo historia inspirado en varios eventos ocurridos en el anime. A este se le suma una modalidad cooperativa llamada Allied Assault y otro PvP, donde los gamers se enfrentarán a otros utilizando los personajes principales de la serie.

Recuerda que podrás descargar gratis My Hero Academia: The Strongest desde las tiendas digitales de Google Play y App Store, según el dispositivo que tengas. Aquí te dejamos el tráiler de este esperado videojuego y sepas todo lo que traerá.