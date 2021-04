El código Konami cumple 35 años y el estudio lo celebra con los fans

Konami es uno de los estudios de videojuegos más importantes de la industria. Esta casa desarrolladora nipona tuvo su época dorada durante las décadas de 1980 y 1990, años en el que se caracterizaba por lanzar títulos con niveles de dificultad altos y también por la creación del mítico código Konami.

Corría el año 1986 cuando Konami llevaba su juego de arcade, Gradius, a las consolas de sobremesa, entre ellas Famicom. El título pasaría a la historia por su gran dificultad y por incluir el código Konami, que fue creado por Kazushisa Hashimoto, exprogramador del proyecto que falleció en 2020.

Hashimoto confesó que Gradius era un videojuego muy complicado y para hacerlo más sencillo, colocó esta clave (↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← → B A) sin decírselo a los directivos. Este truco activaba todas las mejoras que conseguíamos a lo largo del título. La empresa se enteró sobre su existencia tiempo después, pero decidió mantenerlo y lo que sucedió después fue increíble.

Este código dejó de ser exclusivo de Gradius para aparecer en los demás títulos del estudio japonés, pero no solo eso, sino que se hizo tan popular que otras compañías lo adoptaron para sus futuros proyectos y pasó a ser parte de la cultura popular en todo el mundo.

El código Konami cumple 35 años y el estudio japonés lo está celebrando por todo lo alto. La compañía utilizó su cuenta de Twitter para anunciar que se alió con el músico japonés DJ No.2 para producir canciones lo-fi hip-hop inspiradas en Gradius, Beginning Of The History, Machi, Yie Ar KUNG-FU, Twinbee’s Home Town Song, Power of Anger y Challenger 1985.

Estas canciones ya están publicadas en YouTube y los fans también podrán encontrarlas en iTunes, Apple Music, Spotify y Line. Además, según detalla Siliconera, portal especializado en videojuegos, el estudio también lanzó merchandising basado en el código Konami.