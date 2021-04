Resident Evil 8 Village: una posible filtración estaría rondando en redes

Ocurrió con The Last of Us Parte II, Cyberpunk 2077 y ahora podría pasar con la octava entrega de la saga Resident Evil. Las filtraciones y spoilers tienen la costumbre de salir a la luz cuando falta poco para el estreno de algún título conocido y basta con un par de minutos para que detalles importantes de la historia se revelen a los jugadores antes del lanzamiento oficial.

Capcom ya ha anunciado que la fecha oficial del lanzamiento mundial de Resident Evil 8: Village será el próximo 7 de mayo del presente año. Sin embargo, a tan solo dos semanas de su estreno, se ha levantado un rumor en el que se señala que ya podrían estar filtrándose potenciales spoilers del juego.

Kaiser 499, un usuario de Twitter, ha subido dos fotos desde su cuenta personal. En la primera, se muestra una copia física del juego Resident Evil 8: Village para PlayStation 5 en sus manos, y en la otra, la parte trasera del estuche. Esto ha provocado distintas especulaciones por parte de los fanáticos que comentaron el post.

Analizando la portada y sobre todo el revés de la cubierta, se pueden decir dos cosas. Primero, que no hay manera de saber si la foto es totalmente verdadera, y segundo, que la copia pertenecería al país de Australia. De ser cierto esto último, significaría que una tienda o más dentro de dicho país habrían roto el acuerdo de distribución vendiendo fuera de fecha (antes de su lanzamiento) el juego.

Fotos subidas por Kaiser499. Foto: captura de Twitter.

“Tener cuidado de spoilers de Resident Evil: Village, el juego se ha filtrado ahora”, pone en la descripción arriba de la foto que subió el 22 de abril.

Posteriormente, en el hilo del tuit, también aclaró que la versión V1.00.000 pesaría 27,37 GB.

Sea cierto o no, los fans ya están advertidos y por el momento tendrán que esperar a las siguientes horas para comprobar la veracidad de lo anunciado por el usuario de Twitter.