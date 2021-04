Hades, el juego que venció a los grandes en los D.I.C.E Awards

La entrega anual número 24 de los D.I.C.E Awards, presentada por la Academia Interactiva de Artes y Ciencias (Academy of Interactive Arts & Sciences) tuvo lugar el último miércoles 21 de abril, en donde el protagonista de la noche fue Hades, que se llevó cinco premios.

Así, se alzó con el reconocimiento a: mejor juego del año, mejor dirección, mejor diseño de juego, mejor juego independiente y mejor juego de acción; y logró vencer a juegos reconocidos como The Last of Us, Half Life: Alyx, Ghost of Tsushima, Animal Crossing: New Horizons, Final Fantasy 7 Remake, entre otros.

Hades es un juego de rol de acción roguelike desarrollado y publicado por la empresa estadounidense Supergiant Games, que este año también sorprendió en los Premios BAFTA y ganó el premio a mejor juego del año, además de otros.

Hades, captura del juego. Foto: captura de SuperGiantGames

Al final de la noche, haciendo un recuento del total de ganadores, los resultados de los juegos más sonados del año quedaron así:

Hades: ocho nominaciones / cinco premios

ocho nominaciones / Ghost of Tsushima: 10 nominaciones / cuatro premios

10 nominaciones / The Last of Us Parte II: 11 nominaciones / dos premios

11 nominaciones / Spiderman Miles Morales: cinco nominaciones / un premio.

Del mismo modo, la lista de nominados y ganadores en las que se encontraba Hades, terminó así:

Juego del año

Animal Crossing: New Horizons

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Hades (GANADOR)

The Last of Us: Parte II.

Mejor dirección

Ghost of Tsushima

Hades (GANADOR)

Half-Life: Alyx

Kentucky Route Zero: TV Edition

The Last of Us: Parte II.

Mejor dirección artística

Ghost of Tsushima (GANADOR)

Hades

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ori and the Will of the Wisps

The Last of Us: Parte II.

Mejor diseño

Ghost of Tsushima

Hades (GANADOR)

Half-Life: Alyx

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

The Last of Us: Parte II.

Mejor personaje

Abby - The Last of Us: Parte II

Eivor Varinsdottir - Assassin’s Creed Valhalla

Ellie - The Last of Us: Parte II

Miles Morales - Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (GANADOR)

Zagreus - Hades.

Mejor guion

13 Sentinels: Aegis Rim

Ghost of Tsushima

Hades

Kentucky Route Zero: TV Edition

The Last of Us: Parte II (GANADOR).

Mejor juego de acción

DOOM Eternal

Hades (GANADOR)

Half-Life: Alyx

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Nioh 2.

Mejor independiente

Coffee Talk

Hades (GANADOR)

If Found...

Kentucky Route Zero: TV Edition

Noita.

Recientemente, los Game Developers Choice Awards 2021 publicó la lista de videojuegos nominados en diferentes categorías para su siguiente ceremonia de premiación anual, y al parecer Hades podría estar nuevamente en la mira de los críticos y fanáticos, pues tiene seis nominaciones que incluyen el premio a juego del año y premio a la innovación.