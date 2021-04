Hades, el juego que venció a los grandes en los D.I.C.E Awards

La entrega anual número 24 de los D.I.C.E Awards, presentada por la Academia Interactiva de Artes y Ciencias (Academy of Interactive Arts & Sciences) tuvo lugar el último miércoles 21 de abril, en donde el protagonista de la noche fue Hades, que se llevó cinco premios.

Así, se alzó con el reconocimiento a: mejor juego del año, mejor dirección, mejor diseño de juego, mejor juego independiente y mejor juego de acción; y logró vencer a juegos reconocidos como The Last of Us, Half Life: Alyx, Ghost of Tsushima, Animal Crossing: New Horizons, Final Fantasy 7 Remake, entre otros.

Hades es un juego de rol de acción roguelike desarrollado y publicado por la empresa estadounidense Supergiant Games, que este año también sorprendió en los Premios BAFTA y ganó el premio a mejor juego del año, además de otros.

Hades, captura del juego.

Al final de la noche, haciendo un recuento del total de ganadores, los resultados de los juegos más sonados del año quedaron así:

Hades: ocho nominaciones / cinco premios

Ghost of Tsushima: 10 nominaciones / cuatro premios

The Last of Us Parte II: 11 nominaciones / dos premios

Spiderman Miles Morales: cinco nominaciones / un premio.

Del mismo modo, la lista de nominados y ganadores en las que se encontraba Hades, terminó así:

Juego del año

Animal Crossing: New Horizons

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Hades (GANADOR)

The Last of Us: Parte II.

Mejor dirección

Ghost of Tsushima

Hades (GANADOR)

Half-Life: Alyx

Kentucky Route Zero: TV Edition

The Last of Us: Parte II.

Mejor dirección artística

Ghost of Tsushima (GANADOR)

Hades

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ori and the Will of the Wisps

The Last of Us: Parte II.

Mejor diseño

Ghost of Tsushima

Hades (GANADOR)

Half-Life: Alyx

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

The Last of Us: Parte II.

Mejor personaje

Abby - The Last of Us: Parte II

Eivor Varinsdottir - Assassin’s Creed Valhalla

Ellie - The Last of Us: Parte II

Miles Morales - Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (GANADOR)

Zagreus - Hades.

Mejor guion

13 Sentinels: Aegis Rim

Ghost of Tsushima

Hades

Kentucky Route Zero: TV Edition

The Last of Us: Parte II (GANADOR).

Mejor juego de acción

DOOM Eternal

Hades (GANADOR)

Half-Life: Alyx

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Nioh 2.

Mejor independiente

Coffee Talk

Hades (GANADOR)

If Found...

Kentucky Route Zero: TV Edition

Noita.

Recientemente, los Game Developers Choice Awards 2021 publicó la lista de videojuegos nominados en diferentes categorías para su siguiente ceremonia de premiación anual, y al parecer Hades podría estar nuevamente en la mira de los críticos y fanáticos, pues tiene seis nominaciones que incluyen el premio a juego del año y premio a la innovación.