Facebook revela nuevos juegos para sus plataformas de realidad virtual

El miércoles 21, Facebook realizó el Oculus Gaming Showcase, donde presentó material detrás de escenas e hizo el anuncio oficial de varios juegos que han sido confirmados para su plataforma de realidad virtual.

Cloudhead Games informó, mediante un nuevo tráiler, la novedades de su juego Pistol Whip: Smoke & Thunder, que ratificó la actualización The Congierge. Esta permitirá una gran variedad de personalizaciones para los usuarios respecto a sus armas y su estilo para pasar la historia.

Warhammer 40,000 también recibirá la actualización Battle Sister, que añadirá el modo multijugador cooperativo, donde dos personas podrán unirse al Último Bastión (Last Bastion) y sobrevivir a frenéticas oleadas de enemigos. El juego se estrenará pronto para Rift.

Lone Echo II, la secuela del primer juego de nombre homónimo, también hizo su aparición y reafirmó el retorno de los personajes Jack y Liv con las mecánicas favoritas de los videojugadores para las plataformas de Rift y Quest 2.

Resident Evil 4 VR llegará a Oculus. Foto: captura de YouTube

También fueron confirmados para ambas plataformas de realidad virtual de Facebook: Resident Evil 4, Star Wars: Tales From the Galaxy’s Edge, I Expect You To Die 2, Carve Snowboarding, After The Fall, Wraith: The Oblivion - Afterlife, The Climb 2 y The Walking Dead: Saints & Sinners.

Sin duda, entre los que más destacados figuró Resident Evil 4, el cual fue revelado hace poco en el evento virtual por el aniversario número 25 de la franquicia y que en mayo lanzará su nuevo título Resident Evil: Village.

Respecto a los demás títulos, muchos de estos juegos no son realmente nuevos, pero los fanáticos del mundo gamer en realidad virtual esperan con ansias que se desarrollen más destinados a estas plataformas que tienen como dueño a la empresa Facebook.