Cyberpunk 2077 genera 30.000 solicitudes de reembolso para CD Projekt Red

Cyberpunk 2077 pasará a la historia como un título de contradicciones. Su estreno en diciembre de 2020 generó un récord en las finanzas de CD Projekt Red, pese a que estuvo manchado por los vergonzosos bugs presentes en sus versiones de PS4 y Xbox One. Ahora, el estudio compartió otro detalle que demuestra los tiempos difíciles que atravesaron.

Según un reporte hecho por la compañía polaca, se revelaron detalles sobre la campaña Help me to refund, la cual implementaron apenas unos días desde el lanzamiento de Cyberpunk 2077 para ayudar con la devolución de dinero para quienes no estaban satisfechos con el producto.

La compañía indicó que el título vendió 13,7 millones de unidades en sus primeras tres semanas. De todo lo ganado, se invirtieron nada menos que 8,46 millones de zlotys (equivalente a 2,23 millones de dólares) para el programa mencionado.

Este programa contemplaba solo el costo de reembolsos para los clientes que gestionaran directamente con CD Projekt Red, y no incluye las devoluciones de otras plataformas como la de PlayStation Store.

El estudio apunta que se hicieron en total un aproximado de 30.000 solicitudes de reembolso (solo directamente con ellos) y que todas fueron atendidas exitosamente.

Estos números coinciden con los análisis hechos hace varios meses por algunos portales como Super Data, quienes indicaban que las devoluciones de Cyberpunk 2077 representaban un porcentaje mínimo con respecto a los ingresos. Ni siquiera hechos como la retirada del título de la PlayStation Store afectaron su saludable, aunque no usual, curva de ventas.