Sony: filtran un nuevo beneficio para los suscriptores de PlayStation Plus

La web oficial de PlayStation, en Polonia, ha publicado el logo de PlayStation Plus Video Pass, un nuevo beneficio para usuarios de PS Plus que todavía no ha sido anunciado de manera oficial por la propia compañía

“Un nuevo beneficio disponible por tiempo limitado en PlayStation Plus… PS Plus Video Pass es un servicio de prueba activo del 22.04.21 al 22.04.22. El beneficio de la suscripción está disponible para los usuarios de PS Plus en Polonia”, es la descripción del sitio web.

Este beneficio para los suscriptores de PS Plus en el mencionado país estará disponible por tiempo limitado. Asimismo, todavía no está claro si se trata de un servicio para todos los países, ya que Sony no se ha manifestado al respecto todavía.

La llegada de este nuevo servicio tiene mucho sentido, ya que, el mes pasado, Sony anunció que PlayStation Store dejaría de ofrecer contenido de TV y películas para su compra o alquiler a finales de este año.

A partir del 31 de agosto de 2021, el contenido de video ya no estará disponible a través de la tienda digital, dijo la compañía. Sin embargo, las compras existentes aún estarán disponibles para acceder.

En este sentido, con PlayStation Plus Video Pass, Sony estaría buscando aumentar el valor de su servicio de suscripción de paga, en medio de la fuerte competencia de Xbox Game Pass, al incorporar algunas ofertas de video a PS Plus.