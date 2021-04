PS5: la consola podría quedar obsoleta por un error heredado de PS4

Sony está bajo el ojo de la tormenta desde hace algunas semanas. Diversos reportes han sacado a la luz cuestionables decisiones de diseño. Al ya cancelado cierre de la PS Store para PS3, se suma ahora un problema que podría dejar inutilizables a las consolas PS4 con el paso de los años y que, al parecer, también está presente en la PS5.

El problema con el PS4 ya fue reportado en el último mes de marzo. Se trata de un posible error de diseño que involucra al sistema de trofeos y afecta la capacidad de la consola de correr contenido (como juegos) que requieran de una conexión a PlayStation Network.

Uno de los que hizo pública esta falla fue un reconocido hacker llamado Lance McDonald. A finales de marzo, él advirtió: “Los trofeos de PS4 requieren que el reloj interno del sistema (que no puede verse ni alterarse) sea correcta, para evitar que los usuarios puedan modificar la hora en que los han obtenido. Si esta batería CMOS muere, todos los juegos mueren”.

Ahora, la cuenta de Twitter Does it Play? extendió las preocupaciones a la PS5, pues parece que esta nueva plataforma heredó la misma posibilidad de fallar. ¿Cómo lo descubrieron? Realizando una prueba con una consola real a la que le hicieron funcionar con una batería CMOS ya agotada.

Según revelaron en sus redes sociales, al probar la versión digital de PS5 (la que viene sin lectora de discos), se dieron con la sorpresa de que ninguno de los juegos instalados funcionaba. La principal conclusión de este experimento es que, una vez la pila de la PS5 Digital Edition se agote, esta quedará completamente inutilizable, sin capacidad de correr ni juegos digitales ni físicos (puesto que no tiene unidad óptica).

El colectivo también realizó la misma prueba en una PS5 Standard Edition (con lectora), pero descubrieron muchas fallas con juegos de PS4 con mensajes de estilo “algo salió mal”. Además, los títulos de PlayStation 5 nativos y en físicos no funcionaron correctamente. Mortal Kombat 11, por ejemplo, no terminó de instalarse y Call of Duty Black Ops Cold War se calificó como “injugable”, puesto que depende mucho de características online.

La preocupación se ha extendido fuertemente a la comunidad de fans de PlayStation. Muchos ya se pronuncian y exigen que Sony tome consciencia y lance una actualización que no sepulte el futuro de estas consolas a la obsolescencia.