Blizzard: director de Overwatch se retira de la compañía

Díficil despedida. Jeff Kaplan, uno de los empleados clave y más veteranos de Blizzard, acaba de anunciar su retiro de la compañía después de muchos años detrás de proyectos como World of Warcraft y Overwatch. La noticia ha tomado por sorpresa a los fans de la compañía.

Kaplan se desempeñó por 19 años en Blizzard y su retirada fue revelada en el blog oficial, sin indicar motivos ni pistas sobre los planes del director. Eso sí, se dio detalles sobre cómo quedarán los proyectos en los que estaba involucrado.

Fue director de Overwatch, uno de los títulos más exitosos de la empresa que logró ganar el premio a juego del año en 2016 (The Game Awards). Su secuela, Overwatch 2, fue anunciada hace más de un año y contaba con él como principal responsable.

Ahora, el proyecto pasará a manos de Aaron Keller, quien también está involucrado con Overwatch desde sus primeros días. Además, es quien diseño la expansión Wrath of the Lich King de World of Warcraft, una de las más celebradas hasta hoy.

“Adoro Overwatch. Desde nuestras primeras piezas de arte conceptual, los primeros mapas que creamos, la primera vez que pude manejar a Tracer (que por aquel entonces solía disparar rayos láser con los ojos). Este juego ha resonado en mí”, comentó Keller.

Por su parte, Kaplan se despidió con estas palabras: “Tener la oportunidad de crear mundos y héroes para un público tan apasionado ha sido el honor de mi vida”. “Quiero expresar mi profundo agradecimiento a todos los que han dado apoyo a nuestros juegos en Blizzard, nuestros equipos y nuestros jugadores. Pero quiero agradecer especialmente a los desarrolladores de videojuegos que han compartido su viaje como creativos conmigo”, concluyó.