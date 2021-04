PlayStation confirma que continuará regalando más juegos para PS4 y PS5

En medio de la pandemia, en 2020, PlayStation se sumó a las compañías y estudios que empezaron a regalar videojuegos para que los gamers pasen ratos agradables y eviten salir de casa. Esta propuesta recibió el nombre de Play at Home.

Los dos primeros juegos que los fans de PS4 pudieron reclamar y descargar gratis en su consola fueron Journey y Uncharted: The Nathan Drake Collection. Sin embargo, no fue hasta hace algunas semanas que PlayStation anunció el regreso de Play at Home y regaló Ratchet & Clank y posteriormente 9 títulos indies, entre los que resaltan algunos videojuegos para VR.

El último regalo de PlayStation a través de esta iniciativa llegó el 19 de abril, cuando los usuarios de PS4 y PS5 pudieron descargar gratis desde la PlayStation Store Horizon Zero Dawn Complete Edition.

Muchos creían que este era el último obsequio por parte de Sony, pero parece que estamos muy lejos de que esto suceda, ya que la misma compañía nipona acaba de confirmar que ofrecerá más juegos gratis con Play at Home.

“Gracias de nuevo a la comunidad, y sigan pendientes, tendremos otra actualización de Play at Home pronto”, señaló Sin Shuman, director senior de comunicación de contenido de SIE (Sony Interactive Entertainment).

Lamentablemente, la firma no brindó más detalle de lo que están preparando, pues no se sabe la cantidad de juegos que regalará para PS4 y PS5, cuáles son, ni mucho menos la fecha en que se podrán reclamar en la PlayStation Store.

Es por ello que estaremos atentos a lo que pueda decir PlayStation en referencia a las próximas entregas que lleguen con Play at Home a sus consolas. Por otro lado, te dejamos aquí el enlace para que puedas reclamar y descargar gratis Horizon Zero Dawn Complete Edition.