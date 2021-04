Microsoft habría ofrecido $ 10.000 millones por Discord, pero fue rechazado

No es un secreto el gran poder financiero que tiene Microsoft. Ya ha desembolsado cientos de miles de millones de dólares para comprar Bethesda y Nuance, pero no tranquilo con ello también pretendía adquirir Discord, pero los creadores de la plataforma rechazaron la propuesta.

Una publicación de The Wall Street Journal asegura que los creadores de Discord decidieron mantenerse independientes, motivo por el cual rechazaron la rumoreada cantidad de 10.000 millones de dólares por parte de Microsoft.

Esta plataforma es muy utilizada por los gamers, pues permite crear salas con chat de voz, mensajes escritos, transmisión en vivo y uso de bots que pueden realizar distintas funciones, además de albergar inmensas comunidades que, en su mayoría, están dedicadas a los videojuegos.

Definitivamente esto era atractivo para Xbox, ya que al comprar la plataforma, la compañía sería dueña de uno de los servicios de chat de voz más utilizados en el mundo, el cual estaría implementado por default en sus consolas.

Aunque no se sabe qué fue lo que sucedió para que los dueños de Discord decidan rechazar la oferta de Microsoft, se menciona que los propietarios del servicio retomarían el camino para salir de la bolsa de valores.

Sin embargo, el hecho de que ambas partes no hayan llegado a un buen puerto no significa que las negociaciones no puedan retomarse en un futuro. Otros reportes apuntan a que la plataforma tiene un buen desempeño y es por ello que apostarían en continuar de manera independiente, aunque Discord no ha hecho declaraciones sobre este tema.