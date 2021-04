Horizon Zero Dawn: ¿cómo reclamarlo gratis para PS4 o PS5 desde tu PC?

Llegó el día. Miles de usuarios de PS4 y PS5 ya están listos para recibir con uno de los mejores regalos de PlayStation: descargar gratis Horizon Zero Dawn. Este videojuego creado por el estudio Guerrilla Games se podrá conseguir desde hoy lunes 19 de abril desde la PlayStation Store.

Si piensas reclamar Horizon Zero Dawn Complete Edition desde tu PS4 o PS5 está bien, pero si no tienes mucho tiempo o la máquina no está contigo, te contamos que hay otras opciones para hacerte con este videojuego sin tener que prender tu consola. Solo necesitas tener una laptop, PC o smartphone (iPhone o Android) con internet.

El videojuego que tiene como protagonista a Aloy, se podrá reclamar desde la PlayStation Store a partir de las 10.00 p. m., hora de Perú , y aunque no lo creas, es posible hacerte con el título desde un dispositivo totalmente distinto a las plataformas mencionadas. ¿Quieres saber cómo? Te lo contamos.

¿Cómo reclamar gratis Horizon Zero Dawn Complete Edition desde una PC?

Si no tienes al mano tu PS4 o PS5, no te preocupes. Play at home, iniciativa con la que PlayStation regala juegos para que los gamers eviten salir de casa y así no contraigan el coronavirus, también cuenta con una versión web que muy pocos conocen.

A través de la página de Play at home, el usuario puede reclamar e incluso iniciar la descarga del videojuego, en este caso Horizon Zero Dawn Complete Edition, sin tocar un solo botón del DualShock 4 o DualSense. Solo tienes que ingresar a este enlace.

Una vez dentro de la web, en la parte superior derecha verás una opción que dice inicia sesión. Ingresa a tu cuenta, deslízate hacia abajo hasta encontrar la gráfica del videojuego de Guerrilla Games y debajo de la imagen habrá un botón que dirá obtén el juego. Dale clic.

Luego, la misma página te enviará a la página de Horizon Zero Dawn Complete Edition en la tienda de PlayStation Store. Aquí encontrarás otro botón que dirá agregar a la biblioteca, presiona sobre él y después de unos segundos el juego será tuyo.

Horizon Zero Dawn Complete Edition gratis en PlayStation Store

¿Cómo reclamar gratis Horizon Zero Dawn Complete Editon desde tu teléfono Android o iPhone?

Desde un teléfono iPhone o Android también se puede conseguir gratis Horizon Zero Dawn Complete Edition. Afortunadamente, los pasos son similares y no tardarás ni cinco minutos en conseguir una copia para tu PS4 o PS5.

Visita la web de Play at Home desde el buscador de tu teléfono (ingresa a este link).

Una vez dentro, conéctate a tu cuenta y deslízate hacia abajo hasta encontrar la gráfica de Horizon Zero Dawn Complete Edition, lo reconocerás porque aparece Aloy, y dale clic al botón de obtén el juego.

Se abrirá la página de Horizon Zero Dawn Complete Edition en la PlayStation Store y solo bastará con presionar en el botón de agregar a la biblioteca para que el videojuego protagonizado por Aloy sea tuyo, y lo puedas descargar gratis en tu consola cuando quieras.