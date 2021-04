Call of Duty WWII: Vanguard sería diferente para PS4 y Xbox One

La saga de CoD se prepara para su nuevo lanzamiento de este año: Call of Duty WWII: Vanguard, y los rumores sobre su contenido no dejan de llegar. Esta vez, se ha hablado sobre las versiones que llegarían a las consolas de pasada generación, es decir PS4 y Xbox One. Estas podrían diferir sustancialmente de lo que llegará para PS5 y Xbox Series X.

Así lo ha señalado un conocido leaker que cada vez se hace más popular en la comunidad. Se trata de Tom Henderson, quien, en los últimos meses, se ha mantenido activo en sus redes sociales compartiendo información “no revelada” sobre Call of Duty y Battlefield.

Ahora Henderson ha lanzado un dato difícil de no relacionar entre ambas franquicias. Según el filtrador, Call of Duty WWII: Vanguard verá su rendimiento muy perjudicado en consolas de anterior generación. Con esto, también señala que el título será multigeneracional.

“WWII Vanguard se va a limitar muchísimo por las consolas de generación pasada (PS4 y Xbox One) y, desde mi punto de vista, están planeando que tanto este título como el próximo juego de Infinity Ward sean multigeneracionales”, precisó el leaker en su cuenta de Twitter.

Este probable hecho nos lleva nuevamente a la comparación entre CoD y Battlefield. El mismo Henderson señaló hace poco, que el nuevo Battlefield 6 podría llegar únicamente para PS5, Xbox Series X y PC. Las consolas past-gen quedarían fuera de la ecuación debido a sus limitaciones técnicas.

Por supuesto, esta presunta estrategia de Call of Duty no sería sorpresiva. Activision ya ha decidido en el pasado seguir lanzando sus títulos en generaciones pasadas hasta buenos años después. Un ejemplo claro fue la versión de Black Ops 3 para PlayStation 3.

Debemos recordar que WWII: Vanguard está bajo el desarrollo de Sledgehammer Games, quien ha trabajado previamente en Black Ops Cold War y se vio obligado a tomar el proyecto tras el conflicto con Treyarch.