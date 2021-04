Ninja se enoja jugando League of Legends y apaga su streaming

Ninja sigue dando que hablar en la comunidad gaming, pero no por sus logros como streamer de Twitch, sino por su actitud cada vez que pierde alguna partida mientras transmite. Esta vez, Tayler decidió jugar League of Legends y no salió del todo bien.

Tayler Blevins, mejor conocido como Ninja, sorprendió a todos sus fans en Twitch jugando una partida de League of Legends, donde cumplió el rol de soporte utilizando a la campeona Tristana.

Según se aprecia en un clip de Twitch que fue colgado en YouTube, el equipo del streamer ya perdía por cuatro kills de diferencia ante el equipo rival en el early game; además, Tayler había sido asesinado en dos oportunidades, lo cual generó cierto estrés en el jugador.

Ninja se encontraba en la línea inferior del mapa cuando decidió atacar al enemigo utilizando el salto de Tristana. El plan era bueno, e incluso logró dejar con poca vida a su contrincante, pero la jugada dio un giro de 180 grados y terminó afectando al creador de contenido.

Sucedió que Tayler no vio al Rammus enemigo, quien lo puso contra las cuerdas y terminó matándolo. Esto hizo que el famoso jugador de Fortnite decidiera salir de la partida y, por si fuera poco, apagar su streaming. “Ok, chicos... Espero que hayan disfrutado el stream. Voy a relajarme el resto del día”, dijo antes de salir de la transmisión.

Aquí te dejamos el video de YouTube donde se le ve a Ninja jugando League of Legends y salir de la partida a pesar de que llevaba muy pocos minutos de haber iniciado.