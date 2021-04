Horizon Zero Dawn: fecha y horario para descargarlo gratis en PS4 y PS5

No será necesario tener una suscripción en PlayStation Plus para descargar y jugar gratis Horizon Zero Dawn Complete Edition en tu PS4 o PS5. Foto: PlayStation / composición la República

Gracias a la iniciativa Juega en casa de PlayStation, los usuarios de PS4 y PS5 podrán reclamar gratis Horizon Zero Dawn Complete Edition.