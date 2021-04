Call of Duty Warzone: revelan nuevo operador y la destrucción de Verdansk

El final de la temporada 2 está muy próximo y Activision ya se prepara para lo que sea que vaya a suceder. Por ello, aunque hace unos días se reveló un teaser que adelantaba parte de lo que se verá en la temporada 3 de Call of Duty Warzone, una reciente filtración brinda más detalles al respecto.

Los reportes anteriores sugerían que Verdansk dejaría de existir; sin embargo, información reciente señala que los jugadores se verán transportados a una versión retrospectiva del mapa y que traerá muchos cambios.

Además, la nueva temporada de Call of Duty Warzone también significará modificaciones en las armas, nuevos cosméticos e inéditos personajes. Según la imagen filtrada, un nuevo operador arribará al juego.

El usuario de Reddit HalfMileRoad y el filtrador de Call of Duty Nanikos son los encargados de descubrir al nuevo operador que sería una mujer rubia y enmascarada. No hay nombre para ella, pero no desentonaría con los otros miembros de la Compañía de las Sombras que ya hemos visto en Warzone.

Nuevo operador de Call of Duty Warzone. Foto: Activision

El logotipo de la tercera temporada de Warzone se encuentra justo debajo de la villana, pero detrás de ella también se pueden observar detalles interesantes. Parece que se asoma a un edificio destruido, ya que se puede ver metal y vigas destruidas colgadas, lo cual estaría relacionado con la destrucción de Verdansk.

Call of Duty: Warzone incorporará la tecnología DLSS de NVIDIA

Según el usuario ModernWarzone, NVIDIA comienza a enviar correos electrónicos informativos para anunciar que el sistema de renderizado DLSS se podrá activar en Call of Duty Warzone a partir del próximo 22 de abril.

DLSS es una tecnología de renderizado que hace uso de una inteligencia artificial para alcanzar resoluciones de hasta 4K que apenas puedan diferenciarse del 4K nativo.