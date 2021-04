Battlefield 6 podría no llegar a PS4 y Xbox One

Muchos entusiastas del género shooter esperan por más noticias de Battlefield 6, el próximo título de la saga bélica de la cual, por ahora, solo se ha confirmado que significará un “gran salto”. Por ahora, los mayores detalles compartidos sobre el título han llegado gracias a insiders y filtradores. Una de los últimos datos señala que el FPS no llegaría ni a PS4 ni a Xbox One.

Se trata una vez más de Tom Henderson, quien está revelando distintos datos y rumores sobre Battlefield 6 desde hace algunos meses. Ahora, el leaker revela que no ha recibido noticias sobre versiones del juego para la pasada generación de consolas.

Debemos recordar que Henderson ya es conocido en la comunidad por algunos de sus aciertos sobre el mercado de shooters. Ha sido preciso con filtraciones en la saga Call of Duty y también se adelantó a Andrew Wilson, CEO de EA, sobre el hecho de que el nuevo Battlefield traería una escala sin precedentes.

Según sus filtraciones anteriores, no es difícil imaginar un escenario en el que nuevo título no llegue para la PS4 ni la Xbox One, pues mucho de lo que todavía se considera rumor indica que la escala será descomunal con batallas de 128 jugadores a la vez y edificios 100% destruibles, lo cual podría requerir aspectos técnicos superiores a los de las plataformas lanzadas en 2013.

Pese a esto, Henderson sí se animó a dar una razón suelta que apoyaría este escenario y tiene que ver nada menos que con Xbox Game Pass. Esto fue lo que dijo:

“En otras noticias, todavía no he escuchado nada concreto sobre si Battlefield llegará a las consolas de pasada generación. Teóricamente, se me indica que probablemente no suceda y la mayor razón es que el juego llegaría a Xbox Game Pass en su primer día para acelerar el flujo de usuarios”.

De darse este hecho, Battlefield podría significar una cierta ventaja para los usuarios de Xbox. El servicio de Xbox Game Pass sigue en auge y muchos usuarios, sobre todo en Estados Unidos, se siguen sumando al modelo que para Microsoft es el futuro de su marca.