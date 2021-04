Xbox Game Pass: más de 50 títulos ya se pueden jugar sin mando en Android

Xbox Game Pass Ultimate, el servicio de suscripción de Microsoft, dio el salto a dispositivos móviles en setiembre de 2020 con el lanzamiento de xCloud Gaming, una plataforma de streaming de videojuegos que ofrece acceso instantáneo a más de 100 títulos de Xbox a través de teléfonos y tablets Android.

Si bien en un principio todos estos juegos requerían un mando compatible para poder funcionar, la compañía ha ido centrando sus esfuerzos para introducir compatibilidad con los controles táctiles. El primer título que debutó con dicho soporte fue Minecraft Dungeons.

Desde ese entonces, Microsoft ha expandido la disponibilidad a cada vez más videojuegos de su biblioteca y, ahora, alrededor de 60 de ellos ya se pueden jugar directamente desde la pantalla táctil del smartphone sin necesidad de conectar un controlador externo.

Anuncio sobre los seis nuevos títulos que ahora admiten soporte para controles táctiles. Foto: Twitter/@XboxGamePass

Esta semana, la empresa anunció que seis nuevos títulos de Xbox Game Pass se han actualizado para admitir el soporte con los controles táctiles en dispositivos Android. A continuación, conoce cuáles son:

Overcooked 2 Battle Chasers: Nightwar Double Dragon Neon Wreckfest Killer Queen Black Banjo Kazooie.

Estos se unen a la gran lista de videojuegos compatibles con la función, incluidos Gears 5, Streets of Rage 4, Sea of Thieves, Dead Cells, Slay the Spire y Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age. Microsoft actualmente está trabajando con los desarrolladores para agregar más títulos a la colección.

Desde su lanzamiento, xCloud Gaming solo ha estado disponible para usuarios de Android. No obstante, Phil Spencer, jefe de Xbox, informó a principios de abril que el servicio pronto llegará a la plataforma de iOS.