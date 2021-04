Marvel’s Spider-Man: Miles Morales supera en ventas a The Last of Us Part II

El spin-off de superhéroes Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ya ha superado en ventas a los gigantes de PlayStation 4 The Last of Us Part II, el título más galardonado de 2020, y Ghost of Tsushima en los Estados Unidos a pesar de su lanzamiento a mediados de noviembre.

The Last of Us Part II de Naughty Dog se lanzó en junio, mientras que el histórico mundo abierto de Sucker Punch se implementó en julio, aunque vale la pena aclarar que el sandbox de Insomniac Games se lanzó en dos plataformas: PS5 y PS4.

Los datos de NPD, entidad financiera que se encarga de monitorear la venta de videojuegos, ubicaron a Miles Morales como el quinto juego más vendido de los últimos 12 meses. Por su parte, The Last of Us: Part II y Ghost of Tsushima se encontraron en el séptimo y octavo lugar, respectivamente.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales se situó en el puesto 5, superado solo por entregas multiplataforma Call of Duty, Madden y Assassin’s Creed. El título de Insomniac Games, en su primer mes y medio, vendió 4,1 millones de unidades entre PS4 y PS5.

Los datos tuvieron en cuenta tanto las ventas físicas como las digitales, principalmente en el mercado de Estados Unidos. Obviamente, las ventas de Miles Morales se vieron impulsadas por su asociación con la PS5, pero es inevitable suponer que se convierta en uno de los juegos más grandes de Sony de todos los tiempos.

El anterior juego de Spider-Man en PS4, en 2018, puso más de 13,2 millones de copias en el mercado (datos recogidos en 2019, por lo que pueden ser mucho mayores), lo que lo colocó como el exclusivo más solicitado de PS4 y el sexto juego más vendido de la consola en general.