Epic Games: cinco nuevos juegos GRATIS llegan a la tienda desde este jueves

Ya se ha hecho costumbre para los videogamers esperar las ofertas gratuitas que llegan periódicamente a través de Epic Games Store. Esta vez, la tienda de videojuegos digitales ofrece tres juegos, que terminan como cinco, completamente gratuitos por tiempo limitado. Aquí te contamos sobre cada uno de ellos.

Deponia: The Complete Journey

El primero de los juegos es el plato fuerte de esta semana. Deponia: The Complete Journey es una colección de tres juegos que recopilan su trilogía completa y que siguen las aventuras gráficas de Rufus por medio de un planeta basurero.

Deponia: The Complete Journey tiene un tono humorístico y consiste en resolver rompecabezas 2.5D. Foto: Steam

La historia tiene un tono humorístico y consiste en resolver rompecabezas 2.5D. El gamer interactúa con objetos de varias maneras y llega a diferentes lugares mientras mantiene conversaciones con otros personajes que hacen avanzar la trama hasta el final.

The Pillars of the Earth

Seguimos con un clásico de la literatura que el estudio Daedalic Entertainment trajo al mundo de los videojuegos: The Pillars of the Earth. Aquí se nos se cuenta la historia de tres personajes: Jack, un arquitecto joven y entusiasta; Tom, un maestro cantero que sueña con construir una catedral; y Phillip, un monje ingenioso y devoto.

The Pillars of the Earth. Este es un videojuego que destaca por tener un carácter muy narrativo. Foto: Steam

Este es un videojuego que destaca por tener un carácter muy narrativo. Es del tipo point-and-click y los distintos críticos aseguran que es una fiel adaptación a la novela del mismo nombre.

The First Tree

Por último, los creadores de Home is Where One Starts llegan con The First Tree, un juego de exploración de tercera persona que se centra en dos historias paralelas: un zorro que trata de encontrar a su familia perdida y una pareja joven que lidia con una tragedia ocurrida.

The First Tree llega gracias a David Wehle y Do Games. Foto: TheFirstTree.com

David Wehle y Do Games se han encargado de traer una producción que se caracteriza por grandes terrenos, diálogos reflexivos y una trama sobre la vida que conmueve a cualquiera que se adentre en él.

¿Qué otros juego ofrecerá Epic Games?

La próxima semana llegarán nuevamente dos nuevos juegos gratuitos: Alien Isolation, entrega de terror basada en la película y que ha sido aclamada por los fans, y el recientemente lanzado Hand of Fate 2. Ambos estarán disponibles a partir del 22 hasta el 29 de abril.