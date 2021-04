Ubisoft cerrará servidores de Assassin’s Creed y Far Cry

Otro golpe a la nostalgia. Así como Sony anunció hace poco que las tiendas oficiales de PS3, PSP y PS Vita cerrarían pronto y para siempre, ahora Ubisoft acaba de anunciar una medida similar para los servidores de algunos de sus juegos más antiguos pero recordados, que contaban —hasta ahora— con funcionalidad online.

Se trata de algunos juegos pertenecientes a sagas tan importantes como Assassin’s Creed, Far Cry, Rainbow Six, etc. En resumen, se trata de juegos de la séptima generación de consolas, es decir, que fueron estrenados para plataformas como la PS3 y la Xbox 360.

La compañía francesa publicó una hoja de ruta para cerrar servidores de juegos a lo largo de este 2021. Esto quiere decir que todos los títulos incluidos no mantendrán sus apartados multijugador, pero sí podrán disfrutarse desde sus modos offline.

Por supuesto, el aspecto online de muchos de estos videojuegos no solo incluye el juego en línea con otros usuarios, sino también elementos ingame como noticias, estadísticas, servicios y hasta datos cruzados con la plataforma de Ubisoft Connect (antes Uplay).

Otro de los aspectos importantes que se perderán serán los sistemas de microtransacciones. Tras las fechas establecidas, será imposible obtener créditos o recompensas tras desbloquear trofeos. Estos últimos se obtendrán localmente, pero no serán transferidos a la cuenta de Ubisoft.

Algunos de los productos que todavía mantenían la posibilidad de jugar online con amigos son Ghost Recon Future Soldier y diversos juegos de Far Cry y Rainbow Six.

Por último, las monedas ingame que no se hayan utilizado no serán reembolsadas bajo ninguna circunstancia, por lo que Ubisoft recomienda que, de no querer desperdiciarlas, se aproveche el plazo máximo de 60 días para hacerlo desde este 13 de abril.

Este es el listado de juegos que se desconectarán de todas sus funcionalidades online:

1 de junio 2021:

Assassin’s Creed 2 – PC

Prince of Persia: Las arenas olvidadas – PC

Far Cry 2 – PC

Anno 1404 – PC

Might & Magic Clash of Heroes – PC

Splinter Cell Conviction – PC

The Settlers 7 – PC

Might & Magic Legacy – PC

Sin fecha (pero en 2021)