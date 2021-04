PS4: ¿qué es la pila CMOS y por qué dejaría inservible tu consola si se agota?

La PS4 nos ha brindado varios cientos de horas de juego desde el 2013, una consola que sigue recibiendo alagos por parte de los gamers que continúan disfrutando de juegos exclusivos y third party, a pesar de que Sony ya lanzó la PS5.

A pesar de la gran popularidad que tiene la PS4 en todo el mundo, la gran mayoría de gamers ignoran que la PlayStation 4 necesita obligatoriamente de un elemento que también se encuentra en la PS3 y PS Vita: una pila CMOS, la cual permite que estas máquinas puedan correr videojuegos, sea físicos o digitales.

Ante el inminente cierre de la PlayStation Store para PS3, PSP y PS Vita, los jugadores han intentado buscar alternativas que les permita seguir adquiriendo juegos, pero a cambio de ello descubrieron una situación peor que involucra a la PlayStation 4.

Usuarios reportaron en redes sociales y foros dedicados a los videojuegos que si la pila CMOS de la PlayStation 4 se agota podría dejar completamente inutilizable la consola, pues no sería capaz de correr juegos digitales ni físicos.

¿Qué es el CMOS?

El semiconductor complementario de óxido metálico (CMOS) es una pequeña batería que encontramos en el interior de la PlayStation (sea PS3, PS Vita y PS4), cuya función es mantener una línea de corriente a la placa base cuando está apagada.

El tiempo de vida de esta batería de litio CR2032 es de 10 años, por lo que puede ser reemplazada. Si la pila CMOS deja de funcionar causaría problemas, como la pérdida de configuración con la BIOS (Sistema que indicia al software cómo debe funcionar el hardware), según indica el portal Vida Extra.

Cuando la pila de la PS4, PS3 o PS Vita se agote, estas máquinas serán incapaces de mantener activo el reloj interno que poseen. Entonces, al momento de encender cualquiera de estas consolas se nos pedirá digitar una fecha y hora, porque no habrá seguimiento a esta información mientras estuvo apagada.

Lo que ocurre aquí es que para mantener la fecha y hora actualizadas, las consolas lo hacen a través de internet, conectándose con la PSN (PlayStation Network). Si bien esto no supone un problema ahora, esto es lo que podría suceder si Sony decide apagar las plataformas digitales de sus máquinas viejas (PS3 y PS Vita).

¿De qué manera afecta el CMOS a la PS4?

Según el informe publicado por la cuenta de Twitter Does it play? el problema se encuentra en el momento de que la PS4, PS3 o PS Vita quieran conectarse a PlayStation Network y no puedan. Lo que sucederá es que imposibilitará a la máquina correr juegos digitales y físicos.

Y aquí tiene que ver el sistema de trofeos en PS4. Sucede que esta característica necesita de la sincronización correcta con el reloj interno de la consola, para evitar que cualquier gamer pueda modificar la fecha y hora en el que obtuvo cualquier logro dentro de un videojuego.

Es importante mencionar que en el caso de PS3 y PS Vita, si el CMOS no logra conectarse a PSN solo impediría que las consolas en mención corran juegos digitales, pues el usuario podrá disfrutar solo de títulos físicos.

En conclusión, si tienes una PlayStation 4 y el CMOS se agota y coincidentemente la PSN deja de funcionar, millones de esta consola en el mundo quedarían completamente inservibles. Ya que esta batería depende de dicho software para funcionar.

No obstante, el modder Lance McDonald señala que existe una solución. Lo que debe hacer Sony para impedir que la PlayStation 4 quede inservible es lanzar una actualización del firmware para que ya no sea posible conseguir trofeos, aunque esta opción es de poca prioridad para Sony, según el experto.