Nintendo resube video de Switch Online y se llena de reacciones negativas

Cobrar por tener acceso a jugar online es una de las políticas más cuestionadas y criticadas por millones de fans de los videojuegos en el mundo. Quizá por eso, el video de anuncio de Nintendo Switch Online es uno de los que más reacciones negativas tiene la gran N en YouTube. Hoy decidieron resubirlo sorpresivamente, pero el resultado no difirió mucho al de hace unos años.

Nintendo Switch Online, como servicio, fue anunciado en 2017 y hasta sugerido previo al lanzamiento de la consola. Se trata llanamente de una suscripción que otorga ciertos beneficios pero que es necesaria para acceder a las funcionalidades online, incluida la de poder jugar a títulos en línea con otras personas alrededor del mundo.

Pese a que este modelo de “online premium” ha estado presente en el mercado (de consolas) desde 2013, Nintendo fue la última de las tres más grandes compañías (junto a Sony y Microsoft) que implementó la barrera de pago para algo que anteriormente era gratuito.

Ahora, algunos años después de su lanzamiento, el servicio de Nintendo Switch Online ha traído diversos beneficios adicionales como la librería de juegos clásicos (de NES y Super Nintendo) y promociones.

Muchos creen que, dada las circunstancias, Nintendo quizo aprovechar en resubir el video promocional para eliminar las reacciones negativas que tuvo el original de hace años y así “limpiar” un poco su imagen.

Sin embargo, el nuevo video sí tiene contenido reciente como clips de Pac-Man 99 (uno de los juegos gratuitos que se estrenó recientemente en el servicio). Lamentablemente, el resultado volvió a ser mal recibido y acumula ya un 75% de reacciones negativas aproximadamente.

Te dejamos el video original para que compruebes la barra de me gusta y no me gusta por ti mismo: