Age of Mythology no ha sido olvidado, dicen sus desarrolladores

A raíz de la presentación de los últimos tráilers y gameplays de Age of Empires IV, muchos usuarios han recordado a otro clásico de la estrategia en tiempo real: Age of Mythology. Así, debido a la presión en redes sociales, los desarrolladores originales de dicho spin-off han dejado abierta la posibilidad de una edición definitiva.

Esta entrega apareció por primera vez en el 2002. Se trataba de un título muy similar a la saga Age of Empires (por utilizar un motor gráfico transitorio entre AoE II y AoE III), pero que fue basado en tres mitologías del mundo antiguo: griega, egipcia y nórdica.

El hecho de que fuera un título adicional a la saga no lo hizo acreedor de menos fama y, hasta hoy, Age of Mythology cuenta con una buena base de fans que se han tenido que conformar con el último DLC lanzado en Steam en el lejano 2016.

Frente a los grandes planes que tiene Relic Entertainment para no solo remasterizar viejos títulos, sino también revivir la saga de Age of Empires, muchos fanáticos se preguntaron si habrá planes similares con el juego mitológico.

Afortunadamente, Adam Isgreen, uno de los desarrolladores, dio luces de esperanza para todos al responder sobre si recibiría una Definitive Edition en el futuro. “Lo dije antes y lo repetiré: No me he olvidado de Age of Mythology. Todo el tiempo viene a mí”, apuntó.

“Estén atentos. No lo hemos olvidado. Me encanta Age of Mythology. me encanta la mitología en general. Nos encanta la franquicia. No pretendemos que no esté ahí ni nada por el estilo. Lo sabemos”, agregó.

Dado el hecho de que todos los juegos de Age of Empires ya han recibido una versión definitiva y que esa saga ya tiene casi lista su nueva entrada a estrenarse este año (Age of Empires IV), cabe la posibilidad de que el único proyecto pendiente de Relic sea justamente Age of Mythology.