Sony planea llevar sus franquicias más populares a dispositivos móviles

Sony se prepara para dar un gran impulso hacia los juegos móviles y su estrategia tendrá como punto central sus mayores franquicias de PlayStation. Para ello, tiene planeado crear una nueva unidad de negocios especializada en ese segmento.

Recientemente, la compañía publicó un anuncio de trabajo para la búsqueda de un Head of Mobile (director de dispositivos móviles) para PlayStation Studios, quien laborará en sus oficinas de San Mateo o Los Ángeles, California, y tendrá a cargo todo el proceso.

Aviso laboral publicado por Sony Interactive Entertainment. Foto: captura/Greenhouse.io

El aspirante será responsable de liderar el desarrollo y la estrategia de los juegos móviles, así como de ayudar a “sentar las bases para futuras oportunidades de crecimiento”. Además, deberá construir y escalar múltiples equipos para llevar a cabo los planes de los próximos títulos.

“Dirigirá todos los aspectos de la expansión de nuestro desarrollo de juegos, desde consolas y PC hasta servicios móviles y en vivo, con un enfoque en la adaptación exitosa de las franquicias más populares de PlayStation para dispositivos móviles”, detalla la publicación.

Si bien la oferta laboral de Sony no menciona juegos específicos ni plazos de lanzamiento para alguno de ellos, sí especifica que el nuevo ejecutivo de PlayStation Studios tendrá que desarrollar una estrategia y una hoja de ruta de productos móviles para un periodo de tres a cinco años.

Entre las franquicias más populares de PlayStation se encuentran God of War, Uncharted, The Last of Us, Gran Turismo y Ratchet & Clank. En ese sentido, el movimiento de la empresa le permitiría llegar a una audiencia mucho más amplia y, por supuesto, obtener beneficios de las compras dentro de la aplicación.