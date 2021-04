Pokémon GO deshabilita los encuentros con el Team GO Rocket por errores

Mientras que muchos fans de Pokémon GO ya disfrutan del Community Day de Snivy, parece ser que no podrán disfrutar de un importante modo de juego: enfrentar a los reclutas y líderes de Team GO Rocket.

Desde hace un año que los reclutas y líderes del Team GO Rocket han tomado los cielos de Pokémon GO, pues viajan por todo el videojuego dentro de un globo aerostático. Sin embargo, desde hace algunos días, estos NPC no han aparecido y aquí te contamos el motivo.

Días atrás, usuarios del popular juego de realidad aumentada para dispositivos móviles reportaron en redes sociales la presencia de errores al momento de combatir contra los miembros de esta organización, pues alegaban que el videojuego se congelaba antes de iniciar una batalla.

Al parecer, este error aparecía al momento de enfrentar a los reclutas que estaban sobre un globo aerostático y también a los que tomaban pokeparadas, ya que al girar el fotodisco, se impedía que inicie el combate.

Si eres un fanático de Pokémon GO, posiblemente hayas notado que los reclutas del Team GO Rocket no están apareciendo en el aplicativo de Niantic y esto tiene una explicación. El estudio, desde su cuenta de soporte en Twitter, señaló que este modo de juego ha sido deshabilitado temporalmente.

“Entrenadores, mientras investigamos los errores asociados a los encuentros con el Team GO Rocket, estos estarán deshabilitados temporalmente. Actualizaremos aquí con más información. Nos disculpamos por cualquier inconveniente”, se lee en el tuit de Niantic Support.

De momento, no se sabe cuándo volverán a aparecer los reclutas y líderes del Team GO Rocket en Pokémon GO, por lo que estaremos atentos a lo que pueda decir Niantic en redes sociales.