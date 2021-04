The Last of Us: Naughty Dog trabajaría en un remake del juego para PS5

El nombre de The Last of Us es uno de los más conocidos dentro del mundo gamer, debido al gran éxito alcanzado por la segunda parte del videojuego y la próxima serie de televisión de la cual se hará cargo HBO. Sin embargo, el título que inició todo no está en el olvido, ya que se estaría trabajando en un remake para PS5.

Según varias informaciones publicadas por Jason Schreier en Bloomberg, Sony parece estar definiendo su estrategia hacia los estudios más grandes y rentables, apostando únicamente por aquellos que cuentan con grandes éxitos. Por tal motivo, habrían optado por una de las joyas de Naughty Dog: The Last of Us.

Schreier señaló que este proyecto no estaba a cargo de la desarrolladora Naughty Dog (responsable de la saga de videojuegos) sino de un pequeño estudio que formaba parte de una nueva unidad de desarrollo de Sony, que hoy en día ha desaparecido.

Se trataba de Visual Arts Service Group, que fue fundada por Michael Mumbauer, el encargado de reclutar a cerca de 30 desarrolladores en este equipo de la compañía nipona que no recibía ayuda ni inversión. Este hecho fue aprovechado por Naugthy Dog para tomar el proyecto de The Last of Us en sus manos.

De otro lado, Bloomberg manifestó que se desconoce completamente cómo va el desarrollo o si en algún momento Sony dará a conocer públicamente la llegada de The Last of Us a PlayStation 5.