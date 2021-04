Age of Empires III: Definitive Edition tendrá nuevas civilizaciones

Si bien el evento Age of Empires: Fan Preview estaba enfocado en las novedades de Age of Empires IV, también ha habido espacio para dar a conocer los nuevos contenidos que llegarán en entregas pasadas, como Age of Empires III: Definitive Edition.

En este sentido, la remasterización de Microsoft recibirá nuevos contenidos a lo largo del 2021. Esto comenzará por la nueva civilización de Estados Unidos el próximo 13 de abril, además de una expansión completa de la que sus responsables no han querido revelar más detalles en el mencionado evento de la compañía.

Esta primera gran actualización de Age of Empires III: Definitive Edition también recibirá una nueva metrópoli, nueve unidades que debutan, una mecánica nueva para avanzar de edad y mucho más.

La civilización de Estados Unidos se podrá conseguir gratis al completar un reto que estará disponible dentro del juego. Si no quieres molestarse con esto, entonces tendrás la oportunidad de comprarla.

Asimismo, todo el nuevo contenido que llegará a Age of Empires III: Definitive Edition será gratis por tiempo limitado para los que completen 50 desafíos del estado. De lo contrario, su precio ascenderá a 4,99 dólares.

Finalmente, la firma reveló que ya trabajan en una nueva expansión. Se trata de un update que incluirá a civilizaciones africanas. En los próximos meses habrá más noticias sobre todo el contenido que está en camino.