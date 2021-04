Xbox Game Pass: estos son los juegos que abandonarán el servicio en abril

Xbox Game Pass ha ganado gran popularidad en los últimos meses gracias a las nuevas adiciones que se han incorporado al servicio de suscripción, como Outriders, Star Wars: Squadrons, Genesis Noir, Nier: Automata, Yakuza 6: The Song of Life, Empire of Sin y Octopath Traveler.

A esto se le sumó que, a principios de marzo, la plataforma dio la bienvenida a una colección de 20 títulos icónicos desarrollados por Bethesda, como Doom, Fallout, Wolfenstein, Prey y Dishonored, tras oficializarse la adquisición de los estudios Zenimax Media por parte de Microsoft.

No obstante, así como llegan nuevos juegos con regularidad, hay otros que abandonan el catálogo cada mes. A través de la sección Leaving Soon de su sitio web oficial, Xbox Game Pass reveló los tres títulos que pronto dejarán el servicio.

El sitio web revela los juegos que pronto abandonarán el servicio. Foto: Xbox Game Pass

A partir del próximo 15 abril, ya no se podrá acceder a los siguientes videojuegos: Deliver Us the Moon, del estudio holandés KeokeN Interactive; Gato Roboto, creado por el desarrollador estadounidense Doinksoft; y Wargroove, de la compañía británica Chucklefish.

Si deseas agregar alguno de ellos a tu biblioteca de forma permanente, recuerda que todos los suscriptores de Xbox Game Pass pueden adquirirlos con una rebaja del 20%. Además, pueden acceder a un 10% de descuento para comprar complementos de juegos relacionados.

Xbox Game Pass: juegos que se irán en abril