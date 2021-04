Fall Guys revela su nueva colaboración: Shovel Knight llegará al juego

Mediatonic prepara una nueva colaboración para Fall Guys y los primeros detalles sobre este crossover ya fueron publicados. La cuarta temporada de este battle royale tendrá contenido de Shovel Knight.

En la cuenta de Fall Guys en Twitter, el estudio sorprendió a todos sus seguidores al publicar un video donde vemos las manos de un personaje del videojuego cogiendo una pala con forma de espada, la característica arma de Shovel Knight, protagonista del juego creado por Yacht Club Games.

Asimismo, Yacht Club Games también retuiteó la publicación de Mediatonic asegurando que están preparando una gran sorpresa para los fans de ambos título, aunque los estudios no revelaron más detalles sobre este crossover.

Es posible que Shovel Knight se convierta en la próxima skin que llegará al battle royale de obstáculos, por lo que se espera que Mediatonic o Yacht Club Games puedan publicar en redes sociales cómo lucirá este aspecto y la manera en que se podrá conseguir.

No está de más comentar que Fall Guys ya se encuentra en su cuarta temporada, donde los usuarios compiten en escenarios futuros con trajes bastante novedosos. Además, también está disponible la colaboración con Among Us, la misma que trajo una skin de tripulante que es capaz de convertirse en impostor si la usamos mucho tiempo.

Puedes disfrutar de la temporada cuatro de Fall Guys y todos sus niveles desde una PS4 y PC. Igualmente, el battle royale de Mediatonic hará su debut en Nintendo Switch, Xbox Series X|S y Xbox One este año.