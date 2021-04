Cyberpunk 2077 y The Witcher tendrían secuelas muy pronto

Sorprendente revelación. CD Projekt Red, estudio polaco de desarrollo de videojuegos, acaba de sorprender a la comunidad y la industria con un informe sobre el futuro de sus principales franquicias. Según ellos, no faltaría mucho para que empiecen a trabajar en dos juegos triple A, que muchos han relacionado con las secuelas de Cyberpunk 2077 y The Witcher 3.

Las sospechas no son para menos, pues la misma CD Projekt Red lo dejó por escrito en el informe comercial mencionado. Según ellos, en 2022 comenzarían a trabajar en paralelo en sus “dos franquicias principales”.

Si no estás muy enterado, pese a que la compañía ya tiene muchos años en el mercado, su cuota de títulos no ha sido numerosa y las únicas franquicias que han desarrollado enteramente son The Witcher y Cyberpunk 2077.

De estas dos, The Witcher es la que más juegos ha recibido, pues solo lanzaron títulos para esta saga desde 2007. Cyberpunk 2077 fue su primer videojuego fuera de esta franquicia y debutó apenas en 2020.

El hecho de que hayan sido tan claros al mencionar “franquicias importantes” solo da pie para sospechar que los dos juegos en los que trabajarán pertenecen a estas sagas. Aun así, no compartieron más detalles.

Vale notar que la posibilidad de que se refieran al multijugador de Cyberpunk 2077 dentro de esta estimación carecería de sentido, puesto que este proyecto ya está presuntamente en desarrollo y ya ha sido anunciado hace semanas.

Adam Kicinsk, CEO de la compañía, fue más allá y reveló que: “CD Projekt Red crea juegos de rol triple A para un solo jugador, eso no va a cambiar”. Además, insistieron en que harán un cambio en su forma de hacer marketing, sobre todo tras las críticas que recibió Cyberpunk 2077 después de su lanzamiento. “Nuestras campañas serán mucho más cortas. Esperaremos hasta que esté mucho más cerca del lanzamiento de nuestro juego antes de comenzar a mostrar cosas como avances, demostraciones o profundizar en la mecánica”, comentó.