Among Us: añaden curioso ‘easter-egg’ de las Tortugas Ninja en mapa Airship

El pasado 31 de marzo, InnerSloth finalmente permitió que los jugadores de Among Us puedan disfrutar de su nuevo mapa llamado Airship, el cual posee un curioso ‘easter-egg’ relacionado con las Tortugas Ninja. ¿Llegaste a verlo?

Anunciado durante The Game Awards 2020, la llegada del cuarto mapa generó mucha expectativa entre los usuarios, quienes se quejaban de las pocas actualizaciones que la desarrolladora lanzaba para su juego más popular.

Tuvieron que pasar casi cuatro meses del lanzamiento del tráiler para que los jugadores de Among Us puedan conocer el nuevo mapa Airship, que es mucho más grande que los otros: Skeld, Mira HQ, Polus.

Según detalla Fayerwayer, la armería del cuarto mapa esconde un divertido ‘easter-egg’, que pasó desapercibido para la mayoría de las personas, excepto para aquellas que son fanáticas de las Tortugas Ninja.

En una de las vitrinas de la armería podremos encontrar una katana, un par de nunchakus, un bastón y un par de sais, las armas que usan Leonardo, Miguel Angel, Donatello y Rafael, respectivamente.

Las armas de las Tortugas Ninja aparecen en la armería. Foto: Fayerwayer

Vale resaltar que no es el único ‘easter-egg’ presente en Airship. Si ingresas a la bóveda del mapa veras cuadros de pintores famosos, pero al estilo de Among Us. Se hallan La Mona Lisa, La noche estrellada, El grito, entre otros.

También podemos toparnos con un rifle Ak-47, una metralleta desmontable dorada y unas pistolas también doradas que pertenecen al trío de Ray Guns del videojuego Call of Duty Zombies.