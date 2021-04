Pokémon GO: los mejores accesorios que todo fan debería tener para jugar

Pokémon GO es uno de los videojuegos más populares para teléfonos inteligentes en la actualidad. Este juego de realidad aumentada desarrollado por Niantic se lanzó oficialmente en 2016 y permite a los usuarios interactuar con pequeñas criaturas a través de la pantalla de un smartphone Android o iOS.

Capturar, defender gimnasios, participar en incursiones, eclosionar huevos y batallar contra otros usuarios a través del modo online Go Battle League son algunas de las alternativas que ofrece Pokémon GO a todos los usuarios del mundo. Sin embargo, hay manera de mejorar esta experiencia y es a través de determinados accesorios que te presentaremos aquí.

Los mejores accesorios para jugar Pokémon GO

Power Banks

Para que funcione el juego de realidad aumentada en nuestro teléfono, tenemos que activar nuestra ubicación GPS, lo que ocasionará que la batería del equipo se descargue rápidamente.

A pesar de que el videojuego cuenta con una opción para reducir el consumo de la batería, es imposible evitar que este elemento se descargue. Es por ello que te recomendamos adquirir Power Banks que se pueden conseguir en tiendas físicas como digitales. Además, algunos de estos tienen el diseño de una pokéball.

Estos cargadores están a la venta en tiendas físicas y digitales. Foto: Mercado Libra

Pokeball GO Plus

Con en lanzamiento de Pokémon Let’s Go Eeve/Pikachu, Nintendo sorprendió a los fans al lanzar el llavero Pokeball GO Plus. Se trata de una pequeña pokebola que nos permite capturar criaturas en Pokémon GO sin la necesidad de tocar la pantalla del dispositivo.

Se trata de un llavero con el que puedes capturar criaturas en Pokémon GO y también sirve como mando de Nintendo Switch al jugar Pokémon Let's GO Pikachu / Eevee. Foto: The Verge

Gotcha Go Plus

También conocida como Pokémon GO Plus, esta pulsera oficial del juego de realidad aumentada es capaz de detectar y capturar criaturas sin la necesidad de que saques tu teléfono del bolsillo.

La pulsera que captura criaturas en Pokémon GO por ti. Foto: Computer Hoy

Reloj de Pokémon

La franquicia de Pokémon acaba de cumplir 25 año es último 27 de febrero y para continuar celebrando, Casio decidió lanzar su propio reloj con detalles de esta importante saga de Nintendo.

Se trata del reloj BABY-G, un dispositivo para mujeres con un patrón de camuflaje que va acompañado con diseños del querido Pikachu. Este wearable ya se encuentra disponible en Perú y lo puedes conseguir desde su tienda Bitme.pe

Se trata del modelo BABY-G, un reloj con diseños de Pikachu. Foto: Casio

Auriculares inalámbricos con diseño de Pikachu

Para capturar a todas las criaturas de Pokémon GO es necesario caminar varias cuadras e incluso kilómetros, en especial si se está realizando un evento como los populares Community Day. Entonces, no es una mala idea conectar tu celular a unos auriculares inalámbricos para escuchar tu música favorita.

Razer en colaboración con Nintendo presentó en abril de 2020 sus Pikachu True Wireless Earbuds, unos auriculares inalámbricos amarillos con diseños del pokémon eléctrico que son resistentes al agua, cuentan con conexión Bluetooth 5.5 e indicaciones de voz del peludo compañero de Ash. Por si fuera poco, estos auriculares vienen dentro de una pokébola.