The King of Fighters XV: King muestra sus movimientos en el nuevo tráiler

La compañía SNK sigue revelando más detalles de la nueva versión de su exitoso y tan esperado título de peleas. Se trata de un nuevo tráiler de The King of Fighters XV en donde se ha presentado a King, una de las peleadoras icónicas de la franquicia, en un nuevo tráiler.

King debutó en Art of Fighting y desde entonces pasaría a The King of Fighters como una luchadora habitual; también fue rescatada para Capcom vs. SNK y su secuela. Harumi Ikoma le dará la voz a este personaje.

De esta manera, King se suma a los ya confirmados Yashiro Nanakase, Terry Bogard, Yuri Sakazaki, Andy Bogard, Chizuru Kagura, Kyo Kusanagi, Joe Higashi, Iori Yagami, Benimaru Nikaido, Meitenkun y Shun’ei.

Aunque la compañía que trabaja en The King of Fighters XV no ha dado detalles al respecto, se sabe que el juego está siendo desarrollado en Unreal Engine 4, tecnología que el equipo ya utilizó en el último Samurai Shodown.

En cuanto al juego online, SNK está trabajando en una solución rollback que reduzca al mínimo el posible lag durante el multijugador en línea y el productor del juego es optimista con tenerlo listo para el lanzamiento.

Aunque aún se desconoce la fecha concreta del lanzamiento de The King of Fighters XV en este 2021, se espera que esté disponible para PS5, Xbox Series S y la antigua generación de consolas como PS4 y Xbox One.