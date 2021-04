¿El fin de Betrayal.io? Among Us recupera popularidad gracias a mapa Airship

Debido a que no implementó grandes mejoras, la popularidad de Among Us cayó en los últimos meses. Sin embargo, todo parece indicar que el nuevo mapa Airship hará que recuperen la corona perdida con Betrayal.io.

Hasta hace algunas semanas, los streamers más famosos como Ibai, Auronplay, Willyrex, entre otros, habían quedado cautivados con Betrayal.io, un juego que tiene una mecánica bastante similar a Among Us.

Sin embargo, InnerSloth ha logrado recuperar una buena cantidad de fanáticos con la última actualización lanzada el pasado 31 de marzo, que incluyó muchas mejoras y el nuevo mapa Airship.

Según detalla Meristation, un portal especializado en videojuegos, las transmisiones de Among Us en Twitch llegaban a apenas unos 8.000 viewers; sin embargo, eso cambió en los últimos días.

Luego de la actualización, el número de espectadores de Among Us se ha incrementado de forma considerable. Actualmente, las transmisiones en vivo llegan a tener alrededor de 686.000 viewers.

Aunque es una cifra considerable, si la comparamos con otros juegos, todavía está por debajo de lo que impuso hace algunos meses. Cuando fue todo un boom, los streaming llegaban a 765.000 espectadores.

De acuerdo a la publicación, Steam también registró un incremento en el número de jugadores de Among Us. En los últimos días, la cifra llegó a 132.000, un número que está por debajo a lo que vimos en septiembre (447.000).

Te dejamos un video que muestra el tráiler de Airship, el nuevo mapa elaborado por InnerSloth que ya está disponible para todos los jugadores.